Zálešák chce byť ako Malkin. Vo Švédsku mu dal najviac zabrať vývar

Do tajomstva hľadača talentov zapojil i svojho syna Alexa. „Niekoľkokrát som ho zobral na skautské tripy. Neskutočne sme si to užili. Sledovali sme spoločne hráčov,“ povedal štyridsaťtriročný bývalý útočník.

„Videl som z opačnej strany, ako to vníma. Hovoril mi, čo si všetko ako skaut všíma a čo je podstatné. Snažím sa tieto detaily zapracovať do mojej hry. Nie je to najľahšie,“ doplnil ho syn.

Alex Miroslav Zálešák patrí do talentovanej generácie z ročníka 2006. Aj on sledoval svojho otca v jeho hokejovej kariére a vyrastal s hokejkou v ruke.

„Otec ma zobral v Skalici na verejné korčuľovanie, kde som spravil prvé krôčiky na ľade. Okamžite sa mi to zapáčilo. Chodieval som za ním do šatne, keď hral hokej. Poznal som veľa hokejistov. Ako malé dieťa som im hovoril ‘Čau, kamarát‘. Teraz ich zdravím ‘Dobrý deň‘,“ usmial sa šestnásťročný mladík.

„Je to iné, keď je na ľade syn. Snažil som sa ho brať ako súčasť jedného mužstva. Bola to zaujímavá skúsenosť,“ dodal vzápätí.

„Zaregistrovali ho ako asistenta trénera, ale v skutočnosti bol na dvoch zápasoch. Keď nebol v zahraničí, tak bol s mužstvom na tréningoch. Bol som vždy veľmi rád, keď bol s nami na ľade. Priniesol so sebou pozitívnu energiu. Nerobil medzi hráčmi žiadne rozdiely. Musím však priznať, že na mňa bol vždy tvrdší ako na ostatných. Chcel odo mňa to najlepšie,“ povedal Alex.

Skalica je malé mesto a meno Zálešák neuniklo hokejovej verejnosti. „Nie je to jednoduché. Má to výhody i nevýhody. Meno sa spája aj s tlakom, pretože bude chcieť byť lepší ako otec. Nastavil si však, že hokej je jeho život a kariéra,“ uviedol otec.

„Vždy mi chcel iba dobre. Niekedy som to bral viac ako kritiku. Keď sa na to teraz spätne pozriem, viem, že mi chcel iba pomôcť. Všetky rady, čo mi hovoril si rekapitulujem,“ priznal Alex.

„Vidím to z oboch strán. Má to aj plusy i mínusy. Pozitívne hodnotím, že mám určité príležitosti skrz jeho meno. Usilujem sa však, aby som si vytvoril vlastnú cestu. Negatívne vnímam, že ma ľudia porovnávajú s otcom.

Snažím sa to vytesniť a pracovať s tlakom, ktorý na mňa ľudia vytvárajú. Mám mentálneho trénera. Myslím, že mi to väčšie problémy nerobí a dokážem sa s tým vyrovnať. Uvidím, aké to bude v budúcnosti. Určite to bude ťažšie a ťažšie,“ doplnil mladík.

Talentovaný útočník má však vlastnosti, ktoré ho od otca odlišujú. „Je veľmi pracovitý, sebavedomý, dravý a cieľavedomý. Je veľmi živý, ani chvíľu neobsedí. Vie, čo chce a ide si za tým. Je to najväčší rozdiel medzi nami. Myslím, že ja som taký nebol,“ vyzdvihol.