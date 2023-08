Chceli si zahrať spolu za Slovan. Kukumberg: Na ľade som na otca dával pozor

BRATISLAVA. Počas leta sa pripravuje už na svoju 26. sezónu v profesionálnom hokeji. Štyridsaťtriročný Roman Kukumberg starší pôsobí v prvoligovom tíme HK Gladiators Trnava.

„Už nadsluhujem. Rozprával som sa o tom so spoluhráčom Michelom Miklíkom, či do toho pôjdeme znova a dohodli sme sa s klubom ešte na jednu sezónu. Toto už bude naozaj posledná,“ prezradil v rozhovore pre Sportnet. Zaujímavosťou je, že v druhej najvyššej slovenskej súťaži nastúpil aj proti synovi. Osemnásťročný Roman Kukumberg mladší odohral necelé dve sezóny za bratislavský klub Modré Krídla.

Snom skúseného útočníka bolo, aby si spoločne zahrali za jeden tím. Mladík však odchádza do zámoria. Pôsobiť bude v kanadskej juniorke v klube Sarnia Sting. „Mal som takú myšlienku, že by sme vybehli na jeden zápas v drese Slovana, ale nepodarilo sa to. Už to, bohužiaľ, nestihneme. Škoda,“ uviedol.

Vekom kritika stúpa Prvé kroky na ľade spravil Kukumberg mladší v Rusku, keď jeho otec úspešne pôsobil v KHL. Stal sa prvým Slovákom, ktorý nad hlavu dvihol Gagarinov pohár. V roku 2010 ho získal s klubom AK Bars Kazaň. „Ťahal som sa od malička na korčule. Nebolo to žiadne nútenie. Spomínam si, že som hrával hokej aj v Rusku,“ začal mladý hokejista. „S hokejom začínal v Nižnekamsku. Keď som tam hral, začal chodiť na ľad. Motkal sa po klzisku. Bolo tam dosť veľa voľného ľadu. V Čeľjabinsku bol už s ďalšími deťmi v klube. Potom ešte v Chabarovsku. Nepotreboval som ho vôbec presviedčať. Malé deti vôbec nevedia, do čoho idú. Išlo to ľahko. Nemyslím si, že som bol na neho vtedy prísny. Bol ešte malý a poriadne tomu nerozumel. Išlo o zábavu,“ dodal otec. Skúsený hokejista mal však na syna postupne väčšie a väčšie nároky. „Stúpalo to vekom. Čím som bol starší, bol prísnejší. Teraz už je to normálne. Kritika je vždy. Snaží sa mi pomôcť,“ dodal mladík.

Roman Kukumberg ml. v slovenskom drese. (Autor: SZĽH/Jakub Homoľa)

Stále je na očiach Otec i syn hrávajú na rovnakej pozícii. Obaja sú v útoku, či už na krídle alebo na pozícii centra. „Je výhoda, keď útočník vie hrať na oboch postoch. Je to veľké plus,“ dodal Kukumberg starší. „Začínal som na pozícii centra ako otec. Potom som šiel na krídlo. Od majstrovstiev sveta do osemnásť rokov som opäť na centri. Uvidíme, čo bude ďalej. V novom klube by som mal takisto hrať ako stredný útočník,“ doplnil hráč, ktorý prešiel úspešným draftom do kanadskej juniorky. Známe hokejové meno je dvojsečné. „Nemyslím si, že je to jednoduchšie,“ reaguje veterán na slovenských klziskách.

„Keďže som syn známeho hokejistu, tak som dosť na očiach. Vždy sa na mňa bude pozerať veľa ľudí. Je to ťažšie, čo sa týka kritiky. Je na mňa vyvíjaný väčší tlak. Určite je to však dobré, pretože mi môže odovzdať veľa cenných rád,“ vraví mladý útočník. Život na severe Kukumberg mladší je odchovanec Slovana. Jednu sezónu si však vyskúšal pôsobenie na severe Európy. V pätnástich rokoch odišiel do Fínska a sezónu odohral v klube Lukko Rauma. V kategórii do šestnásť rokov si v 24 dueloch pripísal 28 bodov. Takisto dostal príležitosť aj v kategórii do osemnásť rokov. Nastúpil v piatich stretnutiach.

Musím mu povedať, keď robí chyby, aby o tom vedel. Často sú to taktické chyby. Vie veľmi dobre, v čom sa má zlepšiť. Roman Kukumberg st. o synovi