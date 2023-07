Dravecký vydrží kvôli synovi. Junior mení dres, aby mohol hrať za Slovensko

„Mal som super sezónu. Zo začiatku to nevyzeralo veľmi dobre, prehrávali sme. Prvú sériu play off sme dokázali otočiť a postúpili sme ďalej. To nás nakoplo a postúpili sme do finále, kde sme sfúkli Plzeň 4:0 na zápasy,“ neskrýval nadšenie pätnásťročný mladík.

„Od malička mal rád hokejové prostredie. Snažil som sa ho vziať všade do kabíny, aby nasával atmosféru. Aj to ho uisťovalo v tom, že hokej bude chcieť hrať i naďalej,“ doplnil otec.

„Preštudoval som poriadne každú šatňu, kde hral,“ pousmial sa syn.

Paradoxne, prvýkrát si obul korčule v sprievode mamy. „Prvé kroky boli vo Fínsku na zamrznutých jazerách. Mal vtedy päť rokov,“ dodal Dravecký starší.

Do tréningu ho rodičia nemuseli špeciálne motivovať. Hokej sa stal jeho vášňou.

„Môj otec ma taktiež nikdy do ničoho nenútil. Bolo to super a som mu za to veľmi vďačný. Túto metódu sme zvolili i my. Som rád, že robí to, čo ho baví. Ak by to bolo niečo iné, tiež by sme ho v tom podporovali,“ pokračoval.