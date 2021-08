Týchto hokejistov je radosť sledovať. Skvelí Slováci zdolali aj Švédov

Ivan Feneš, tréner SR18: „V šatni vládla skvelá atmosféra. Chlapci prepísali históriu našej reprezentácie do 18 rokov. Vyhrali sme skupinu bez straty bodu proti takým tímom ako Švédi, Nemci a Američania. Tešíme sa už na semifinále. Sebavedomie máme, ale piatkový zápas sa bude začínať od 0:0. Musíme výborne zregenerovať a dobre sa pripraviť na Fínov.“

Maxim Štrbák, v zápase 2+0: „Najdôležitejšie góly v kariére. Keď som dostal puky na modrú, jednoducho som sa ich snažil hodiť na bránku. O tom sme si hovorili v kabíne. Dávať puky z rohov hore a strieľať. Padalo nám to. Som rád, že som pomohol tímu. Nestáva sa každý deň ani rok, že vyhráme skupinu na tomto turnaji. Hráme výborne. Všetci si to zaslúžime.“

Šimon Nemec, v zápase 1+0: „Nezačali sme podľa predstáv, ale potom sme prepli na ofenzívnejší hokej. Švédi naopak výborne vstúpili do duelu, akoby nás trošku prekvapili, ale napokon sme to zvládli veľmi dobre. Prežívam neskutočné emócie, no stále ich treba krotiť. Čakajú nás ešte dva ťažké zápasy. Chceme medailu, takže musíme zvládnuť aspoň jeden.“

Rastislav Eliáš, 31 úspešných zákrokov: „Fyzicky to bol pre mňa najťažší zápas na turnaji. Z psychického hľadiska bol však náročnejší druhý s Nemcami, keďže nešlo na mňa veľa striel. Vo všetkých dueloch mi ale chlapci skvele pomáhali. Veľmi vďačný som aj trénerom za dôveru, ktorú dostávam. Popravde, ani som nečakal, že odchytám všetky tri duely. Som rád, že sme ich takto zvládli.“