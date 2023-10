Nikto na ňu nemá. Bilesová získala ďalšie zlato na MS, posúva svoj historický rekord

Na šampionáte v Antverpách zvíťazila v nedeľu na kladine so známkou 14,800 b.

Bilesová zdolala vo finále 17-ročnú Číňanku Čou Ja-čchin (14,700) a Brazílčanku Rebecu Andradeovú (14,300) a v tejto disciplíne získala už šiesty cenný kov na MS (4-1-1).

Pripísala si celkovo 36. medailu na MS (29) a OH (7). Dvadsaťšesťročná Američanka sa do súťažného diania vrátila v auguste po dvoch rokoch, prvýkrát od odstúpenia z väčšiny disciplín na OH v Tokiu.