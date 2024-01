Gól roka 2023, číslo 10: V doraste hral s Kuckom, v piatej lige dal parádny gól

Dostal sa aj do užšieho výberu ankety Gól roka 2023. Čitatelia zaň môžu zahlasovať do 15. januára.

Je odchovanec Veľkého Krtíša, no v doraste hrával za Podbrezovú spolu s Jurajom Kuckom. „Boli sme tam taká silná generácia, a Ďuro z nás vyčnieval najviac. Bolo to pekné obdobie,“ poznamenal hráč Veľkého Krtíša.

Prípadný postup do vyššej súťaže však zatiaľ Krtíšania nechcú rozoberať. „Ak keby sa nám podarilo vyhrať súťaž, znamenalo by to získať ďalších niekoľko tisíc eur do rozpočtu. Štvrtá liga by znamenala väčšie cestovné náklady, chodiť od nás niekam do Žiliny je náročné na financie. A financie pre mužov sa zháňajú ešte ťažšie, ako pre deti,“ podčiarkol futbalista a zároveň funkcionár MFK Veľký Krtíš.

„Rozprávať o postupe by bolo možno až bezočivé. Sme vďační za to, čo sme dosiahli na jeseň,“ uzavrel kandidát na Gól roka.