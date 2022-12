Gól číslo 6: Parádne trafil do šibenice. Stopér hrdo reprezentuje rodnú dedinu

V minulosti hrával aj stredného záložníka, no neskôr sa presunul do stredu obrany, a ako stopér sa veľmi osvedčil.

„Upravoval som na 7:0, až tak veľmi som to neprežíval. Až keď som ten gól videl na kamere, som si uvedomoval, aký krásny gól som dal,“ vravel s úsmevom Marek Žiara , kapitán mužstva OŠK Švošov , ktorý v súťaži Gól roka 2022 kandiduje exportnou strelou.

Keď sa to naozaj stalo, rýchlo sa to rozšírilo v ich spoločnej skupine na sociálnej sieti. „Tvrdia, že hlasujú, tak dúfam, že naozaj je to tak,“ smial sa Marek Žiara.

Keď sa objavil v širšej nominácii ankety, kamaráti ho ihneď presviedčali, že určite sa dostane aj do desiatky.

Verný rodnej dedine

Švošov vedie tabuľku a má na čele štvorbodový náskok, napriek tomu, že jeseň uzavrel dvoma prehrami. Súťaž chcú vyhrať, ale o postupe sa nahlas nebavia.

„Posledné dve dohrávky sme nezvládli, hoci sme chceli jeseň uhrať bez prehry. Možno už došli sily. Ale ak by nám takúto jeseň ponúkli pred sezónou, určite by sme to brali,“ vravel Marek Žiara.

Do veku 15-16 rokov hrával v Ružomberku, potom sa vrátil do Švošova. „Som Švošovec, nikde inde som nehral. Pritom som mal ponuky aj z iných klubov, ale radšej hrám doma zadarmo, ako niekde vo vedľajšej dedine za pár korún, a doma nebude futbal,“ priblížil svoju filozofiu, z ktorej by si mohlo brať príklad veľa hráčov v nižších ligách.