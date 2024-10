Jedna šanca mohla všetko zmeniť. Mladá Slovenka plakala: Chcem sa ospravedlniť

"Je smutné, že to takto dopadlo, ale bohužiaľ, taký je futbal. Prvý polčas sme nehrali vôbec dobre, v druhom sme sa im trošku vyrovnali. Myslím si, že v závere sme mali dať tú obrovskú šancu, ale to už je teraz jedno," konštatoval po zápase Kopúň.

Najväčšiu príležitosť mala Tamara Morávková, ktorá šla na brankárku súpera sama. "Mrzí ma to, chcem sa ospravedlniť dievčatám, že som tú šancu nedokázala premeniť. Chcela som brankárku prekopnúť, ale pošmykla som sa, zle som to trafila a už som sa nedokázala dostať do žiadnej inej šance," zhodnotila 21-ročná stredopoliarka v slzách.

Slovenky sa dosiaľ na žiadny veľký turnaj neprebojovali a práve pred utorkovou odvetou mali k historickému postupu najbližšie.

"Neboli sme ešte takto ďaleko, o to viac to bolí. Je to smutné. Dali sme do toho všetko, nepodarilo sa nám postúpiť a je nám to všetkým ľúto," ťažko nachádzala slová obrankyňa Jana Vojteková. Walesanky sa v rozhodujúcom súboji o účasť na šampionáte stretnú s hráčkami Írska.