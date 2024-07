Pavúk Slovnaft Cupu je známy. Ktorá dedina vyzve Slovan, Trnavu či DAC?

BRATISLAVA. Keď na dedinu príde klub z Niké ligy, vždy je to veľká slávnosť. Oslava futbalu.

Po prvý raz v histórii

V ročníku 2024/25 budú štartovať dokonca kluby zo siedmej ligy, ktoré si miestenku v súťaži vybojovali v oblastných pohároch.

V minulom roku to Siladice z trnavského oblastného zväzu dotiahli až do tretieho kola, v ktorom hostili účastníka najvyššej súťaže zo Skalice. Podľahli mu 0:4, ale pre miestnych to bol obrovský zážitok.