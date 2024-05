Skupinová fáza na EURO je vypredaná. Získať vstupenky však je stále možné

Záujem o turnaj je obrovský a v hlavnej fáze predaja, ktorú spustili vlani po vyžrebovaní skupín, sa predali prakticky všetky vstupenky.

Napriek tomu ešte sú možnosti ako sa k vstupenkám dostať.

Zájazdy na EURO ponúkajú agentúry

V prvom rade sa treba zaregistrovať na oficiálnom portáli UEFA, ak by sa do predaja nejaké vstupenky uvoľnili. Naposledy boli k dispozícii začiatkom mája.

V predaji sú stále vstupenky do skyboxov, ktoré začínajú od 1250 eur na zápas. Je to vysoká suma, keďže ceny na skupinovú fázu sa pohybovali od 30 do 400 eur. O tom, že je to extrémne vysoká cena, svedčí aj to, že miesta v skyboxoch sa stále nevypredali.

Ďalšou možnosťou je využiť niektorú z možností komerčných agentúr, ktoré ponúkajú zájazdy na zápasy EURO aj so vstupenkou. Ide o agentúry, ktoré robia pravidelné zájazdy na športové podujatia a zakúpili si vstupenky na turnaj priamo od UEFA.