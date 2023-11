Weiss st. priznal obavy o syna: Ako otca ma to trápi ešte dvakrát viac

BRATISLAVA. Tréner futbalistov slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss starší po nedeľňajšom domácom ligovom víťazstve nad Skalicou (1:0) priznal, že jeho syna, ktorý je zároveň kapitán A-tímu, naďalej sužujú problémy s achilovkou.

Weiss mladší nebol na súpiske Slovana a jeho otec potvrdil, že stále nie je zdravotne v poriadku.



"Vlado má, žiaľ, problémy s achilovkou. Nevieme si pomôcť, skúšali sme všetko, no stále ho to bolí. Prakticky všetky výsledky má dobré, no musíme zvoliť niečo iné,“ vyhlásil 59-ročný kouč podľa webu bratislavského klubu.