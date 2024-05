VIDEO: Draisaitl opäť udrel. Podarilo sa mu, čo len štyrom hráčom pred ním

NHL - finále Západnej konferencie - 4. zápas

Góly: 14. R. McLeod (Perry, Nurse), 17. Bouchard (McDavid, Nugent-Hopkins), 35. Janmark (C. Brown), 36. Draisaitl (Hyman, McDavid), 59. Ekholm (McDavid) – 1. W. Johnston (Benn, Harley), 6. Lindell (Heiskanen, Benn)

Edmonton zvíťazil v druhom domácom stretnutí nad Dallasom. Vyhral 5:2, keď od druhej tretiny vzal opraty zápasu do svojich rúk.

NEW YORK. Zamotanejšie to byť už nemôže. Série finále konferencie sú po stredajšej noci obe vyrovnané.

"Bol to pre nás kopanec. Ich špeciálne formácie sú veľmi dobré. Vyvíjajú na nás tlak. Musíme nájsť spôsob, ako ukázať kreativitu v presilovkách," poznamenal útočník Jamie Benn, ktorý asistoval pri oboch góloch Dallasu.

Práve on a Mattias Janmark prelomili obranu "hviezd" dvomi gólmi za 51 sekúnd v 35. a 36. minúte. Od toho momentu už Stars, ktorí ešte v 13. minúte viedli 2:0, nemali nárok.

"V úvode prvej tretine sme boli ospalí, no rozbehli sme nohy a začali hrať svoju hru. Zostali sme energickí, sústredení a potvrdili sme, že je ťažké hrať proti nám, keď dodržiavame našu hru.

Vieme, aký dobrí môžeme byť, no veľkú silu majú všetky tímy, ktoré ešte ostali v play off. Bojujú proti sebe štyri kvalitné mužstvá a my sme jedno z nich," uviedol Draisaitl.

VIDEO: Zostrih zápasu Edmonton - Dallas