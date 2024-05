Osudy talentov? Neustále zvonil telefón, lákali ho na veľké peniaze, mama plakala

Na šampionáte tejto kategórie upútalo v minulosti niekoľko Slovákov, niektorí z nich sa dostali aj do All Star výberu celého turnaja.

Na Cypre v týchto dňoch prebiehajú majstrovstvá Európy futbalistov do 17 rokov. Na záverečnom turnaji po jedenástich rokoch predstavila aj naša reprezentácia.

Sportnet vybral osudy viacerých slovenských hráčov, ktorí v minulosti zažiarili na majstrovstvách Európy do 16 či 17 rokov.

„Moja kariéra bola úplne zle manažovaná. Bol som v all stars výbere šampionátu a potom ma kontaktovalo množstvo agentov. Vtedy ešte neboli mobily. Volali mojej mame, ktorá až plakala,“ spomína.

Pilo sa a žúrovalo

Tretí sa usadil v malej dedinke a pracuje v rodinnej firme, ktorá vyrába tlačiarne. Preskakoval vekové kategórie, zo žiackej kategórie šiel rovno do staršieho dorastu. V pätnástich už trénoval s prvoligovým áčkom.

„Smolou by som to nenazval, futbalu som mohol dať viac. Ale bolo to aj dobou. Na Slovensku v deväťdesiatych rokoch bola doba bohémov, pilo sa, žúrovalo,“ spomína vlani Peter Hrubina.