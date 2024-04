Talenty Slovana? Jednému nesadlo Taliansko, druhý má enormný potenciál, tvrdí tréner

Cesta z akadémie Slovana vedie v posledných rokoch väčšinou do iných klubov, ako do A-tímu “belasích”. Rukami trénera druholigovej rezervy VLADIMÍRA GÁLU prešli talenty bratislavského klubu, ako David Strelec, Filip Lichý či najnovšie aj Nino Marcelli.

Naše ciele sú vždy jednoznačné, a to, aby sme v súťaži zostali, a aby mladí hráči mohli zbierať skúsenosti. Ťažké zápasy ich posúvajú vo výkonnosti ďalej. Využili sme do tohto kola okolo štyridsať hráčov, čo aj v našom projekte s U19 je dosť. Naším cieľom je dávať mladíkom čo najviac priestoru.

Na jeseň proti Myjave a počas jari proti Liptovskému Mikulášu vám pomáhali počas reprezentačnej prestávky hráči z A-tímu. Je to pre vás veľký prínos, keď prídu do tímu?

Ako šéftréner akadémie máte možno najviac zmapovaného každého perspektívneho hráča v Slovane. Keď sa však odchovanci klubu blížia do veku seniorského futbalu, odchádzajú za inými angažmánmi. V A-tíme Slovana ich príliš veľa nevidíme, prečo?

Myslím si, že či už Strelec, Trnovský alebo Lichý ukázali cestu, ako sa cez akadémiu dostať vyššie a niektorí ďalší hráči, ako napríklad teraz Marcelli, môžu kráčať v ich stopách. Marcelli je dnes platný hráč A-mužstva, čo je pre akadémiu veľmi dobré vysvedčenie.

Nikde však nie je napísané, že najlepší hráči sa vždy dostanú do prvého mužstva, či už v Slovane alebo kdekoľvek inde. Futbal je živý organizmus, ale určite vidíme na príklade hráčov, ktorých som spomenul, že výkonmi i robotou sa dá dostať do prvého tímu.

Máme veľa hráčov, ktorí sa zapájajú do tréningov s prvým mužstvom, čo je pre nich dôležité, aj hráči pod nimi v U19 či U17 vidia, že priestor dostanú a je len na nich, ako budú so svojím talentom a potenciálom narábať.

Existuje vek, v ktorom je podľa vás hráč pre B-tím (rezervu) už príliš starý a len zaberá miesto mladším? Prípadne, kedy je ideálny vek, aby sa hráč posunul do A-tímu a akú dlhú zápasovú prax by mal mať v tímoch do 19 rokov a rezerve?

Ideálny vek? Za môjho pôsobenia pri tomto juniorskom tíme sme nemali staršieho hráča ako 25 rokov, možno len tých, ktorí prišli odohrať z áčka nejaký zápas, či už Petrák v minulosti, ak si spomeniem.

Samozrejme, určite by nemalo význam pre klub, aby tam pôsobil nejaký 30-ročný skúsený hráč. Z jedného pohľadu je dobré, že mladí hráči by okolo neho boli, učili by sa na ihrisku i v kabíne, ale osobne si myslím, že to nie je dobrá cesta.