Fanúšik zbiera odpadky a upratuje tribúnu. Zadarmo a s láskou

Pred zápasmi pomáha Vavrík s nosením dresov a tréningových pomôcok. Hráči ho za to neraz zavolali do kabíny a poďakovali mu.

„Nič nechcem, robím to s láskou. Vieme, aká je dnes v dedinskom futbale situácia. Kluby nemajú peniaze a padajú ako hrušky. Nechcem, aby sa to stalo aj v Beluši. Keď môžem pomôcť aspoň málom, urobím to,“ dodal.

„Človek musí mať k tomu vzťah. A mňa to baví. Mám dobrý vzťah s prezidentom klubu, hráčmi i trénermi. Viem, že inde za to možno ľudia berú peniaze. Ja som však spokojný. Kým budem žiť a dovolí mi zdravie, budem to robiť aj naďalej,“ prezradil Vavrík.

FK Beluša patrí medzi popredné kluby tretej ligy Západ. V pohári vytrápila Slovan Bratislava, s ktorým prehrala 0:2.

V samom závere mohla vyrovnať na 1:1, no nepremenila pokutový kop a z brejku inkasovala.

„Pekné by bolo, keby sme postúpili do druhej ligy. Herne by sme na to mali. Celoslovenská liga je však finančne náročná. Klobúk dole pred ľuďmi, ktorí dávajú do futbalu peniaze. Pretože bez nich to dnes nejde.

Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Nášmu klubu budem fandiť v akejkoľvek súťaži,“ uzavrel verný fanúšik FK Beluša Štefan Vavrík.

Tabuľka III. ligy Západ