Z roboty na Trnavu. Hráči malej obce chytali kŕče, ale spôsobili ošiaľ

BOLERÁZ. Väčšina hráčov pracuje vo firme majiteľa. Zaoberajú sa CNC obrábaním železa.

Ráno išli do práce. Výnimku nemali ani v deň, kedy hostili FC Spartak Trnava. Úradujúceho víťaza Slovnaft Cupu.

Napriek náročnému programu podali skvelý výkon. Futbalisti štvrtoligového Bolerázu remizovali s Trnavou 1:1.

Tretiemu tímu minulého ročníka Fortuna ligy podľahli až po penaltách 2:4.

„Na konci sme všetci chytali kŕče. Boli sme nesmierne unavení, no stálo to za to. Na Slovensku sme spôsobili ošiaľ, dostali sme sa na pomyselnú futbalovú mapu. Dokázali sme, že aj na dedinách sa hrá dobrý futbal,“ pre Sportnet vravel obranca TJ Slavoj Boleráz Dušan Dzíbela.