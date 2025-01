Doplatil Liverpool na ďalšiu chybu rozhodcov? Bolo to jasné, každý to videl, tvrdí kapitán

BRATISLAVA. Futbalisti Tottenhamu sú opäť bližšie k tomu, aby ukončili dlhé 17-ročné čakanie na triumf v domácom Ligovom pohári. V úvodnom semifinále zdolali lídra Premier League FC Liverpool najtesnejším skóre 1:0 a uštedrili mu len druhú prehru v tejto sezóne. Víťazný debut vo farbách Spurs si pripísal český brankár Antonín Kinský, no po zápase sa hovorilo najmä o 18-ročnom Lucasovi Bergvallovi. Švédsky mladík strelil v 86. minúte jediný gól, no v tom čase už na ihrisku byť nemusel. "Nemal som pocit, že by sme tu mali prehrať, ale ten moment mal veľký vplyv na zápas," povedal tréner Liverpoolu Arne Slot.

Utiekol hrobárovi z lopaty Nástupca Jürgena Kloppa hovoril o situácii z 84. minúty. Hostia rozbehli po zákroku Alissona protiútok, ktorý sa snažil prerušiť práve Bergvall. Gréckeho obrancu Kostasa Tsimikasa v sklze jednoznačne fauloval. Rozhodca Stuart Attwell nechal akciu dohrať, no následne sa už nevrátil k momentu, pri ktorom bol švédsky hráč omilostený od vylúčenia. "Myslím si, že tento muž utiekol hrobárovi z lopaty. Pokiaľ za svoj sklz v 68. minúte dostal žltú kartu, tak teraz mala prísť ďalšia. Je to proste faul na žltú kartu a Bergvall mal ísť do šatne," hovoril komentátor Vojtěch Tichava. VIDEO: Kontroverzný zákrok Lucasa Bergvalla od 7:33 min

"Aby som bol úprimný, Bergvall svoj zákrok zle načasoval a nadviazal kontakt s Tsimikasom. Mala by to byť žltá karta, hoci tá prvá bola prísna," napísal novinár Max Mathews z portálu The Athletic. Paradoxom bolo, že rozhodca napokon žltú kartu udelil, no vyslúžil si ju tréner Slot za svoje protesty. Oprávnene, no v kontexte možno nezaslúžene. "Myslím si, že tu nie je dôvod na diskusiu. Hovoria, že nezastavil náš protiútok, ale každý by bol radšej, keby bola súperovi udelená žltá karta, ako mať výhodu 40 metrov od vlastnej brány," uviedol.

Van Dijk: Urobil chybu Pre Liverpool mal spomenutý moment nepríjemnú dohru. V čase, keď bol Tsimikas ošetrovaný a hostia na chvíľu pokračovali v desiatich, Tottenham udrel práve cez stranu, kde chýbal grécky obranca. Stopér Ibrahima Konaté nebol včas v priestore ľavého obrancu, pretlačil ho Dominic Solanke a spätnou prihrávkou asistoval na gól Bergvalla. Od jeho zákroku na Tsimikasa po gól ubehlo 125 sekúnd. VIDEO: Virgil van Dijk reaguje po zápase Tottenham - Liverpool

"Bolo to jasné, mala prísť druhá žltá karta. Naopak, o chvíľu neskôr dal Bergvall rozhodujúci gól. Podľa mňa urobil rozhodca chybu, povedal som mu to. On si možno myslí, že nie, ale každý to videl. Je tam hlavný, postranný aj štvrtý rozhodca, tiež VAR a on nedostane druhú žltú... Netvrdím, že toto je dôvod, prečo sme prehrali, ale bol to dôležitý moment v zápase," povedal pre Sky Sports kapitán Virgil van Dijk. Po zápase sa k tomuto momentu vyjadril aj Bergvall, ktorý prekonal zápis Garetha Balea a stal sa najmladším strelcom Tottenhamu v Ligovom pohári.

"Nemal som šťastie, že som zostal na ihrisku. Ak je poskytnutá výhoda a nie je to závažný zákrok, potom to nie je žltá karta. Toto nám bolo povedané," cituje Švéda britský denník The Guardian. V tomto prípade je namieste otázka, či je výhodou ísť z vlastnej polovice do brejku troch proti piatim alebo dohrávať zápas v početnej výhode. Attwell sa v danom okamihu rozhodol pre prvú možnosť. Spomienka na chybu VAR Tréner Tottenhamu Ange Postecoglou zdupľoval slová svojho zverenca a nepripustil možnosť, že mal jeho tím dohrávať zápas v oslabení. Paradoxne to bol on, kto pri ligovej prehre s Newcastle 1:2 kritizoval rozhodcov, keď hovoril o neférových podmienkach. Narážal tým na úvodný gól hostí či na neudelenú druhú žltú kartu pre Dana Burna.

"Spurs neboli v sobotu spokojní s niekoľkými rozhodnutiami. Dnes to dopadlo v ich prospech, čo je pre nás, samozrejme, veľmi nešťastné," dodal Slot. Od zavedenia systému VAR nejde o prvý kontroverzný moment v zápase týchto tímov. V septembri 2023 zlyhala komunikácia medzi Darrenom Englandom a Danom Cookom a nebol uznaný regulárny gól Luisa Diaza. VIDEO: Neuznaný gól Luisa Diaza proti Tottenhamu

Zvukový záznam zachytil konverzáciu videorozhodcov, ktorí si mysleli, že bolo správne nemeniť rozhodnutie na ihrisku. To však bolo, že gól nemá platiť. Zlyhanie ľudského faktoru pomohlo Tottenhamu k výhre 2:1. V semifinále Ligového pohára prišiel Liverpool o 24-zápasovú sériu bez prehry, no ako obhajca trofeje a 10-násobný víťaz má stále šancu na postup do finále. Odveta je na programe 6. februára na Anfield Road.