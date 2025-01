Bentancur je pri vedomí a cíti sa zdravotne dobre: Všetko je v poriadku

Nakoniec ho z hracej plochy vyniesli na nosidlách s chráničom krku a kyslíkovou maskou na tvári a previezli do nemocnice. Tottenham zvíťazil 1:0 gólom Lucasa Bergvalla z 86. minúty.

Zatiaľ nie je známe, aké zranenie utrpel Bentancur. Po stretnutí sa k zdravotnému stavu svojho zverenca vyjadril tréner domáceho tímu Ange Postecoglou: "Je pri vedomí. Bol pri vedomí, už keď mieril do šatne. V nemocnici sa podrobí ďalším vyšetreniam. Je to nepríjemné a takéto situácie vždy vyvolávajú obavy, no verím, že bude v poriadku."