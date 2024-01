Zostal prekvapený. Brat známejšej dvojičky bol na jeseň najlepší

V ankete Jedenástka jesene 2023 dostal TOMÁŠ VANTRUBA (25) najviac hlasov. Dvojička známeho brankára to nečakala, preto je na svoj úspech hrdá.

Hrdosť. Prekvapilo ma to v pozitívnom slova zmysle. Keď som videl, kto za mňa hlasoval, potešil som sa. Od niektorých trénerov som to nečakal. Nominácia ma zaväzuje pracovať na sebe ešte viac.

Dostali ste desať hlasov , najviac zo všetkých hráčov. Čo to pre vás znamená?

Na jeseň ste strelili osem gólov a aj vďaka ním ste na čele súťaže. Pred druhým Zvolenom máte dvojgólový náskok. Panujte teda v kabíne spokojnosť?

Áno. Aj keď sme nezachytili začiatok súťaže, na konci sa nám to podarilo dobehnúť. A skončiť na čele.

Darilo sa nám tiež v Slovnaft Cupe, v ktorom sme to dotiahli až do zápasu so Slovanom Bratislava. Pre treťoligové mužstvá je súboj s tímom z Niké ligy vždy veľký sviatok.