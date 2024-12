Talentovaný Slovák je v hľadáčiku klubu z Premier League, český klub požaduje za prestup milióny

Na skutočnosti ohľadom Ipswichu by sa mohol zakladať fakt, že agentúra, ktorá Riga zastupuje, donedávna zastupovala iného hráča tohto klubu Václava Hladkého.

"Určite si vieme predstaviť nejaký klub z anglickej či z talianskej ligy, ktorý by typologicky mohol Tomášovi sedieť.

Kluby ho monitorujú od leta, keď sa objavili prvé takéto špekulácie. Pochopiteľne by sa takéto mužstvá nezaujímali o niekoho, koho by nevideli naživo,“ uviedol jeho agent Martin Štěpanovský.

Ďalej uviedol, že prestup slovenského reprezentanta chcú vyriešiť čo najskôr, čiže jeho presun z Ostravy sa môže uskutočniť už v zimnom prestupovom období.

"Určite spravíme maximum pre to, aby sme to vyriešili už počas nadchádzajúcej zimy. Sadneme si k tomu a veľmi podrobne zvážime všetky alternatívy. V súčasnosti však preferujeme odchod do zahraničia,“ dodal.