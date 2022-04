Štvrtoligový tím si preložil atraktívne derby. V kádri má reprezentantov

Oba šarišské tímy disponujú aktuálne dobrou formou a usilujú sa o zisk miestenky v najvyššej regionálnej súťaži po uskutočnení reorganizácie.

Ľubotice na úvod jari prehrali vo Veľkom Šariši, ale odvtedy ťahajú štvorzápasovú víťaznú šnúru. V tabuľke im patrí štvrté miesto.

„Pred jarnou časťou sme si stanovili cieľ pokúsiť sa o účasť v budúcej štvrtej lige. To znamená umiestniť sa do piateho miesta. Tím je momentálne naladený víťazne a radi by sme to potvrdili aj proti Sabinovu,“ netají Ondrej.