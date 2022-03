Borbély je spokojný. Slováci spoznali súperov v skupine na ME v malom futbale

"Je pre mňa naozaj ťažké nájsť správne slová, pretože sme na tento okamih čakali viac ako dva roky. Bolo to náročné obdobie a ja si myslím, že tento turnaj bude začiatkom novej éry pre malý futbal a že to najlepšie ešte len príde. Som si istý, že v Košiciach uvidíme veľmi kvalitné zápasy," povedal po žrebe prezident Európskej federácie malého futbalu Borislav Aleksandrov.

"V skupine máme súperov, ktorí majú zvučné meno, ale zároveň sú hrateľní, takže som spokojný," povedal prezident Slovenského zväzu malého futbalu Peter Králik a v podobnom duchu sa vyjadril aj reprezentačný tréner Ladislav Borbély:

"Priblížili sme sa našim optimálnym predstavám. Miesto Poliakov sme tipovali Francúzov, ale nemôžeme počítať s tým, že sa všetky naše predstavy naplnia. V každom prípade si myslím, že môžeme byť so žrebovaním spokojní. Hráme v skupine, v ktorej by sme mali byť úspešní a z ktorej by sme mali postúpiť do play-off."