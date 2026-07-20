Taliansko chce na lavičku Guardiolu. Rokovali s ním už predstavitelia zväzu

Pep Guardiola.
Pep Guardiola. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. júl 2026 o 20:24
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Nový technický riaditeľ spoločne so svojím poradcom navštívili cez víkend španielskeho kouča v Barcelone.

Pep Guardiola je jedným z kandidátov na uvoľnený post trénera talianskej futbalovej reprezentácie.

Podľa Sky Italia nový technický riaditeľ Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Paolo Maldini spoločne so svojím poradcom Leonardo navštívili cez víkend španielskeho kouča v Barcelone a diskutovali s ním o možnej spolupráci.

Správa Sky Italia nehovorí o tom, či má Guardiola záujem o prevzatie pozície. Päťdesiatpäťročný tréner v máji 2026 po desiatich úspešných rokoch opustil lavičku Manchestru City.

Počas svojho pôsobenia získal s klubom množstvo domácich aj medzinárodných trofejí. Na poste hlavného trénera ho vystriedal Talian Enzo Maresca.

Predtým Guardiola úspešne viedol aj Barcelonu a Bayern Mníchov, trikrát so svojimi tímami vyhral Ligu majstrov.

Nový prezident FIGC Giovanni Malago nechcel bližšie komentovať rokovania s Guardiolom, no dodal, že zoznam kandidátov neobsahuje len mená Roberta Manciniho a Andreu Pirla, ktoré už boli predtým medializované.

Štvornásobní majstri sveta Taliani sa trikrát za sebou nekvalifikovali na MS, hoci pod vedením Manciniho získali titul na ME v roku 2021.

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