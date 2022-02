Legendárny brankár podpísal novú zmluvu, hrať bude aj v 46 rokoch

PARMA. Taliansky futbalový brankár Gianluigi Buffon podpísal s Parmou novú zmluvu, ktorá sa skončí po sezóne 2023/2024. V tom čase bude mať legenda talianskeho futbalu už 46 rokov.

Tím AC Parma v minulom súťažnom ročníku skončil v tabuľke Serie A na poslednom mieste a zostúpil do Serie B. V aktuálnej sezóne sa mužstvo nachádza na 13. mieste tabuľky a Buffon nastúpil do 23 z 26 ligových zápasov.



Štyridsaťštyriročný gólman sa v lete 2021 po dvadsiatich rokoch vrátil do Parmy, v ktorej začal s profesionálnou kariérou. V roku 1999 jej pomohol k víťazstvu v Pohári UEFA a o dva roky neskôr prestúpil do Juventusu Turín.