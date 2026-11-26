Gól Angličanom na Tehelnom poli, tituly so Slovanom, Košicami aj Interom, päť sezón v Middlesbrough a víťazstvo v anglickom Ligovom pohári.
Szilárd Németh v relácii MVP Talk Show zaspomínal na otvorenú zlomeninu v dvanástich rokoch, na internát pri Starom moste a na prestup do Sparty, o ktorom sa dozvedel z telefónu, hoci zmluvu so Slovanom mal na stole.
Prezradil, aké bolo báť sa o miesto, keď mu nový tréner Steve McClaren povedal „ja ťa nepoznám“, ako ho privítal Everton a prečo ho dodnes mrzí olympiáda v Sydney.
Hovoril aj o chorobe štítnej žľazy, pľúcnej embólii a o piatich rokoch skautingu pre Manchester United.
VIDEO: Szilárd Németh v relácii MVP Talkshow
Keď sa povie Szilárd Németh, mnohým sa vybaví gól proti Anglicku na Tehelnom poli v roku 2002. Je to aj pre vás najpamätnejší gól, hoci ste prehrali?
V pamäti mám viac gólov – proti Chorvátom, Grékom, Španielom či Francúzom, všetko top tímy. S Anglickom ma však spája niečo viac. Hral som vtedy v Middlesbrough, asistentom trénera anglickej reprezentácie bol môj tréner z klubu a proti mne hral aj spoluhráč Gareth Southgate.
Chcel som dokázať, že sme dobrí. Gól na 1:0 pred plným štadiónom, keď všetci naraz vyhukli – staré Tehelné pole malo svoje čaro. Škoda, že zápas nedopadol lepšie, ale sú to krásne emócie a spomienky.
Následne skórovali Beckham a Owen, vtedy najväčšie anglické hviezdy.
Tak to v tom čase bývalo. Práve sme sa rozbiehali v zahraničných ligách, chýbali skúsenosti. Boli sme menšia krajina, vždy sa urobila nejaká chyba a prehrali sme. Proti nám hrali hviezdy, ktoré boli zvyknuté na tempo a na ťažký zápas každý týždeň.
A ihrisko? Strašne pršalo. Keď som sa vrátil do Anglicka, spoluhráči vraveli, že na takom teréne ešte nehrali, bolo to mäkké ako špongia. My sme na to boli zvyknutí, na jeseň aj na jar sa u nás hralo tak.
Chlapec z Komárna – bol futbal pre vás od začiatku jasný?
V Komárne sme mali kajak, futbal a box. Box ma nelákal, kajak tiež nie, a tak zostal futbal. Už ako štvorročného ma chytil v televízii. Nejaké sny som však nemal, jednoducho som sa chcel hýbať a hrať.
Kto bol váš vzor?
Samozrejme Maradona. Postupne som si všímal útočníkov – Marca van Bastena a celú holandskú trojicu AC Miláno s Gullitom a Rijkaardom, potom Roberta Baggia. Miláno hralo v roku 1991 aj proti Slovanu, to si ako malé decko pamätám.
Do útoku ste sa dostali, lebo ste nevedeli niekomu zobrať nohy?
Kopať neviem. Veľakrát ma súper nahneval a povedal som si, že mu to vrátim, ale keď to v sebe nemáš, neurobíš to. Môžeš ísť na zem, ale netrafíš. Každý chce dávať góly, postupne sa to vykryštalizovalo a vždy som hral na hrote. Krídlo nie je pre mňa. Martin Škrtel, ten bol kopáč. Ten prerazil aj betón.
Do Slovana ste odišli ako 15-ročný.
Predtým, ako 12-ročný, som mal pri futbale úraz – otvorenú zlomeninu píšťaly aj ihlice na dvoch miestach. Rok som nehral a mal som štyri operácie. Pri nájazde som vystrelil vedľa brankára a on mi skočil na stojnú nohu. Svoju kariéru vnímam vlastne až od toho času.
V Komárne sme mali výborný ročník a postúpili sme do najvyššej súťaže. Porovnávali sme sa so Slovanom, Interom, Nitrou či Trnavou a skončili sme piati. Pri zápasoch so Slovanom si ma vyhliadol pán Palovič. Chcel som ísť, ale podmienkou bolo, že Komárno vypadne. Body sa rátali spolu so žiakmi, takže sme naozaj vypadli a hneď som sa pobral do Slovana.
Aké to bolo pre chlapca z Komárna?
Išiel som do neznáma, mal som jazykovú bariéru, robil som strašne veľa chýb. Školu som mal vybavenú na maďarskom gymnáziu. Obavy som mal hlavne po futbalovej stránke – veľký klub, majster Slovenska, hviezdy ako Peťo Dubovský či Laco Pecko. Zvládol som to postupnými, ale strašne rýchlymi krokmi.
Bývali ste na internáte?
Áno, pri Starom moste, štyria zo Slovana na jednej izbe. Bola to spojená izba, za nami bývali študenti, ktorí stále oslavovali, hulákali a chodili cez našu izbu. Ale boli sme dobrá partia. Veľmi sme nevyvádzali, internát zatvárali o desiatej, takže sme po tréningu utekali späť.
Stíhali ste školu?
Teraz už to môžem povedať, synovia sú veľkí. Prvý ročník v Komárne som bol jednotkár, dvojkár. V Bratislave žiadna kontrola a hneď v prvom polroku dve štvorky. Volal som z búdky susedovi, lebo sme ešte nemali telefón, prišiel otec a išli nadávky. Mal som šťastie, že domov som išiel až o dva týždne, takže sa dovtedy ukľudnil. Jediný predmet, ktorý som miloval, bola matematika. Vybral som si ju aj na maturitu.
V áčku Slovana ste dostali príležitosť veľmi mladý. Kto tam vtedy hral?
Kinder, Titel, Tomáš Stúpala, Laco Pecko, Tomášek, z mladých Igor Demo, Samo Slovák, Milo Soboňa, Jožko Mužlay, Fabio Nigro, zo starších ešte Miro Chvíla. Dúfam, že som na nikoho nezabudol.
Ako vás prijali?
Bolo to strašne rýchle. Slovan mal vtedy za sebou niekoľko titulov po sebe. Debutoval som tuším v Bystrici v základnej zostave, potom som striedal aj s Košicami, takže ten titul môžem považovať aj za svoj.
Ďalšia sezóna už bola prelomová. My sme vedeli, kam patríme. Dnešná mládež príde do kabíny namachrovaná a pomaly rozkazuje. Na tú starú partiu si však nikdy nedám dopustiť. Chalani ma zobrali medzi seba a tréner Galis mi dával dôveru. Určite som mal aj zlé zápasy, ale v ďalšom som zase dostal šancu.
To mi dnes v Slovane chýba. Keď sa pozriem napríklad na Marcelliho, prečo nehrá každý zápas? Mladý hráč potrebuje dôveru a šancu týždeň čo týždeň. Ja som ju dostal a pomohlo mi to.
Držali ste pri oslavách titulov krok so skúsenejšími?
Jasné, že som nezvládol toľko ako oni. Prvý titul bol rýchly, človek prišiel a odišiel. Druhý už bol oslávený naplno. Objednali harleye, povozili nás po celom meste a potom bola oslava. Neviem, ako sa skončila, ale pár kvapiek určite padlo.
Potom sa piekol veľký prestup. Ako 19-ročný ste išli za 30 miliónov do Sparty.
Povedzme si to tak, že majitelia sa dohodli, že zarobia. Ja som chcel zostať v Slovane. S nebohým pánom Slobodom a s pánom Ondrušom sme už sedeli spolu, trojročná zmluva bola dohodnutá. Bol som mladý, nemal som sa kam ponáhľať, cítil som sa tam doma. Potom prišiel telefonát od pána Ondruša, citujem: „Ty bezo mňa nič, ja bez teba nič, zajtra letíš do Prahy.“
Na to nikdy nezabudnem. Pán Rezeš pristal so súkromným lietadlom v Bratislave, v Prahe nás čakali limuzíny a hneď tlačovka. Veľký talent, humbuk. Pokračovanie už také dobré nebolo. Prišiel som zranený a urobil som chybu, že som hneď nastúpil. Mladý hráč neotvorí ústa, bojí sa. Nešlo mi to a dostal som sa na lavičku.
Kto videl film o Kollerovi, pochopí. Stará sparťanská garda držala spolu, tréner Chovanec s nimi vyrastal aj hral. Pri Sieglovi a Lokvencovi som šancu nedostával. Konflikt som s nikým nemal, nekričali na mňa, ale Siegl bol v takom veku, že končil a stále chcel hrať. Keď vyzdravel, vrátil sa do zostavy.
Prišli ste do Prahy medzi českých hráčov. Bol to iný svet?
Iný svet, nikto ma nepoznal. Myslím si, že aj Rezeša brali tak, že prišiel nejaký chlap a dáva peniaze. Kabína nebola až taká súdržná. Nesťažujem sa, mal som super spoluhráčov a spoznal som nové veci. Ale v takom mladom veku musíš hrať.
Raz sme sa o tom bavili s Martinom Haškom, keď sme boli spolu v štúdiu. Povedal, že keď som potom odohral päť rokov v Anglicku, niečo som vedieť musel, len boli iné časy. Verím, že keby som v Sparte dostal šancu, kariéra mohla byť ešte lepšia. Zo Sparty sa dá dostať vyššie ako zo slovenskej ligy.
Po ôsmich zápasoch za Spartu ste sa vrátili na Slovensko, ale nie do Slovana. Do Košíc.
Ako mladý hráč som sa na to tak nepozeral, chcel som hrať. V Košiciach som podľa mňa dobre nastúpil, dal som veľa gólov a získali sme titul. Bola to však krátka, ročná anabáza. V poslednom polroku som ochorel, mal som problémy so štítnou žľazou a na pol roka som vypadol. Dlho nezistili, čo mi je. Chodil som len na zápasy a netrénoval. Zmluvu chceli predĺžiť, ale už som tam nechcel zostať, boli veci, ktoré mi nesedeli.
Košice rok predtým vyhrali titul dosť kontroverzne.
Vtedy som tam ešte nebol, ja som vyhral ten druhý. Ale veľa sa o tom hovorilo. Ako to bolo, vedia len tí, čo boli pri tom. Nikto to otvorene nepovedal, môžeme len polemizovať.
Ako často ste sa stretávali s Alexandrom Rezešom?
Málo, skôr so synom. Klub fungoval, mali sme všetko, čo sme potrebovali, a na vtedajšie pomery bol nabitý hviezdami. Po druhom titule sme v pohári vypadli s Liverpoolom, ale Liverpool je Liverpool.
Neprišiel niekedy do kabíny s kufríkom: „Chlapci, tu máte odmeny“?
Nie, nie. Možno si to každý myslí, ale nebolo. Zmluvy boli nadštandardné a všetko bolo splnené do bodky, ale že by sme dostávali niečo do vrecka po zápase, to som nezažil. Keby bolo, povedal by som.
Potom ste išli do Interu Bratislava.
Už som bol po chorobe v poriadku. Mal som ešte ponuku z Győru, ale povedal som si, že je lepšie zostať doma. Hovorilo sa, že Oložinský si kupuje Németha aj s nemocnicou. Novinári sa však mohli informovať, o čo ide. Nebohý doktor Mračna to konzultoval s lekármi a bolo jasné, že sa vrátim.
Rovnaké problémy mala aj Martina Moravcová a fungovala ďalej. Chodil som do endokrinologického ústavu v Ľubochni, kde som mal perfektného lekára. Po pol roku v Interi mi žľazu vyoperovali a dnes si ráno dám tabletku, ako keď si umývam zuby.
V Interi sa zišla silná partia.
Inter skladal tím postupne – štvrtí, tretí, druhí a prví. Tréner Bubenko s Lacom Petrášom odviedli výbornú prácu, bol to mix starých a mladých hráčov. Dvakrát titul, dvakrát pohár, a ja som bol dvakrát najlepší strelec ligy. Všetko vyšlo.
Nevyšla olympiáda v Sydney 2000.
Celá generácia z úspešného EURO do 21 rokov to vybojovala. Urobili sme ľuďom radosť, vypredali sme Pasienky, čo sa v novodobej histórii podarilo len nám. Potom prišli kvalifikácie pohárov a kluby nepustili niekoľkých hráčov. Z Interu sme zostali doma ja a Peťo Babnič, hoci sme hrávali pravidelne v základnej zostave.
Bol to prvý väčší úspech v samostatnej ére a je to raz za život. Keby tam bol niekto, kto rozmýšľa, že ideme reprezentovať Slovensko a treba tam dať to najlepšie… Olympiádu som sledoval a bolo to trpké. Bolí to aj dnes.
Potom prišiel veľký prestup do Middlesbrough. Čo ste o klube vedeli?
Že tam už hral Juninho, ktorý nám otvoril cestu. Mal som aj iné ponuky. V Sunderlande sme rokovali o 2,5 milióna libier plus milión v bonusoch, ale v Interi chceli viac. Majiteľ vtedy zveril klub človeku, ktorý futbalu nerozumel. Fulham chcel dohodnúť zmluvu, no nevedeli, že mi končí. Middlesbrough sa prišiel pozrieť a konal veľmi rýchlo.
Hovorilo sa o šiestich-siedmich miliónoch, reálne to bolo okolo 3,5 milióna.
Podľa mňa ešte menej, len výchovné, lebo som odchádzal bez zmluvy. Klub urobil veľkú chybu. Bol som ochotný predĺžiť zmluvu, aby Inter na mne zarobil, ale neschopný človek urobil neschopné rozhodnutie.
V Premier League ste začínali v novom svete.
V úplne novom a začiatok bol ťažký. Zmluvu som podpisoval na jar, keď bol hlavným trénerom Terry Venables a asistentom Bryan Robson. Prišiel som na prípravu a ani jeden tam nebol, prišla výmena. Novým trénerom sa stal Steve McClaren, dovtedy asistent Alexa Fergusona v Manchestri United. V Anglicku má manažér obrovskú moc, vyberá si hráčov a tým im dáva dôveru. Išli sme spolu na večeru a on mi povedal: „Ja ťa nepoznám.“ Pomyslel som si, že to nebude jednoduché.
Navyše ma boleli triesla. Poslali ma k špecialistovi do Londýna a ten hneď: „Zajtra pod skalpel.“ Vypadol som na tri mesiace, neabsolvoval som prípravu a anglicky som nevedel ani ťuk. Prvé dva mesiace som bol len s fyzioterapeutom. Tréner si privádzal svojich hráčov, za prvé tri roky ich prišlo 35 a z pôvodných sme po dvoch rokoch zostali len traja. Zabojoval som. Pomohla mi rýchlosť, výber miesta a hlava.
Z ktorých obrancov ste mali najväčší rešpekt?
Tony Adams v Arsenale, Sol Campbell. V Manchestri United nemohol byť stopér pod 190 centimetrov. Najhorší bol však Everton pod Moyesom – kopnem, udriem. Proti nemu som po operácii debutoval, striedal som na druhý polčas. Videl som, ako Moyes ukazuje stopérovi na mňa. Prvá lopta do nohy, spracoval som ju, vyskočil a obranca bol podo mnou. Naša lavička hneď vybehla, vedeli, čo sa deje. To boli moje prvé dve minúty v Anglicku. Človek si však zvykne, vedel som, že nohu nesmiem odtiahnuť.
Pamätáte si prvý gól v Premier League?
Áno, v derby, dorážka, ale o to krajšia. Byť v správnom čase na správnom mieste je umenie. Nedával som bomby z 30 metrov, ale góly z nábehov, únikov a orientáciou v šestnástke.
V sezóne 2002/03 ste skórovali proti Manchestru United, Tottenhamu, Chelsea aj Liverpoolu. Pamätný je zápas s United na Vianoce.
Na Boxing Day doma proti Manchestru United sme vyhrali a dal som dôležitý gól. Krásne spomienky. U nás sa na Vianoce nehrá, pre nich je to sviatok.
Proti Birminghamu ste skórovali pri výhre 5:3.
Vtedy ma McClaren poobede zavolal a povedal: „Viem, že máš formu, ale budem hrať s týmito dvoma.“ V zápase som zasa dal gól a on sa chytal za hlavu. V treťom roku som bol najlepší strelec mužstva.
Na konci sezóny mi povedal: „Máš ešte dva roky zmluvu, ak chceš, môžeš zostať, ale privediem Jimmyho Floyda Hasselbainka a Marka Viduku.“ Aj tak som v tej sezóne odohral 34 zápasov.
S kým ste si v Middlesbrough najlepšie rozumeli?
Boli sme skvelá partia – Paul Ince, Juninho, Schwarzer, Mendieta, Mills, Zenden, Viduka, Hasselbaink, Job, Riggott. S cudzincami ako Maccarone, Doriva, Queudrue, Boateng či Festa sme chodievali na spoločné večere s manželkami a Vianoce sme oslavovali 24. decembra.
A anglické pivo?
Niektorí Angličania pili. Stalo sa, že po voľne prišli na tréning a bolo z nich cítiť pivo. My sme v piatok chodili na obed do talianskej reštaurácie.
V roku 2004 ste vyhrali Ligový pohár po finále s Boltonom v Cardiffe.
Hral som v predchádzajúcich kolách aj v semifinále proti Arsenalu. Vtedy bolo na lavičke len päť hráčov a viacerí sme zostali na tribúne. Mrzí ma to, ale pohár som zdvihol nad hlavu a bol som súčasťou tímu.
Ktorých súperov ste najviac obdivovali?
Zažil som neporaziteľný Arsenal a Manchester United s Beckhamom. Obdivoval som Stevena Gerrarda, ako hral od šestnástky po šestnástku, mladého Cristiana Ronalda a Jay-Jaya Okochu.
Ronaldo, alebo Messi?
Ronaldo. Messi je väčší futbalový génius, ale Ronaldo to má vydreté. Má rýchlosť, kľučku, strelu, hlavičky aj priame kopy.
Na ktorom štadióne sa vám hralo najlepšie?
Old Trafford, Highbury, Newcastle, Lisabon, San Siro a starý štadión Alemannie Aachen pre 12-tisíc ľudí s neskutočnou atmosférou. A v derby proti Sunderlandu som dal oba góly pri výhre 2:0.
Chutili vám anglické raňajky?
Milujem ich dodnes – slaninka, praženica, fazuľa.
Z Anglicka ste išli do Štrasburgu a potom do Aachenu.
V Štrasburgu som bol pol roka na hosťovaní a mám odtiaľ zlé spomienky na správanie ľudí a kultúru. Aachen bol rodinný klub s úžasnou atmosférou. Po štyroch až šiestich týždňoch som však dostal pľúcnu embóliu. Chvalabohu na to prišli včas, vyliečil som sa a odohral som ešte tri roky. Futbal mi dal úžasný život v Anglicku, Francúzsku aj Nemecku, skvelých ľudí a deväť rokov na top úrovni.
Čo prišlo po konci hráčskej kariéry v roku 2010?
Začal som robiť trénerskú licenciu a trénoval som v Slovane B a v mládeži. Potom prišla ponuka robiť skauta pre Manchester United ešte za éry sira Alexa Fergusona. Mal som na starosti Slovensko, Česko, Rakúsko a Maďarsko, hráčov do 17 a 18 rokov. Vydržal som tam päť rokov a bola to úžasná škola, hľadali sme hráčov priamo pre prvý tím.
Máte selfie s Alexom Fergusonom?
Nemám, osobne som ho nestretol. Stretol som však jeho brata, ktorý bol hlavným skautom pre áčko.
Futbal hrá aj váš syn Lucas.
Má 19 rokov. So Slaviou Praha sa stal majstrom Česka do 17 rokov. Fandím mu, hlavne nech ho to baví.
Ako vnímate dnešný futbal v porovnaní s vašou érou?
Je rýchlejší a hráči sú vďaka VAR oveľa viac chránení pred surovými faulmi a šľapákmi. Ako televízny expert pri zápasoch reprezentácie by som uvítal viac času v štúdiu na hlbšiu analýzu. Vlado Weiss starší sa vrátil k reprezentácii a čaká ho náročná úloha. Musí prestavať tím, nahradiť Kucku, Hamšíka či Pekaríka a nájsť útočníkov.
Kto je podľa vás najlepší slovenský futbalista novodobej histórie?
Jednoznačne Peter Dubovský. Real Madrid, federálny titul.
Na záver máme pre vás kvízové otázky. Najviac červených kariet v histórii Premier League majú traja hráči – Duncan Ferguson, Richard Dunne a kto tretí?
Patrick Vieira.
Správne. Roy Keane mal o jednu menej.
Najviac vlastných gólov v Premier League, desať, má Richard Dunne. Kto je druhý so siedmimi?
Martin Škrtel.
Škrtel má až sedem vlastných gólov? (smiech)
V ktorom roku bol založený Middlesbrough FC? Tolerancia je desať rokov.
V roku 1876.
Presne. Klub tento rok oslavuje 150. výročie.
A úplne posledná otázka: patrí ananás na pizzu?
Nie! Nikdy. Fuj. Rešpektujem to, ale nepatrí tam.
Ďakujem veľmi pekne za príjemné rozprávanie a spomínanie.
Ja ďakujem, že som tu mohol byť. Strávili sme spolu krásny čas.