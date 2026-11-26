32:0. Čo to je? Počet striel a gólov Juraja Slafkovského za posledných 16 zápasov.
Slovenský útočník sa síce v koncovke trápi, ale jeho hra je stále v pohode. Aj o tomto sme sa rozprávali v novom dieli podcastu NHL Hokejový BOSS.
Úvod sezóny nie je taký, ako si ho Slafko predstavoval. Síce zbiera asistencie, ale góly má na konte len dva.
Do Montrealu prišiel Dylan Larkin z Detroitu, pomôže jeho prítomnosť slovenskému útočníkovi?
Aj na tieto témy debatoval Stano Benčat spoločne s Filipom Hudecom a Andrejom Sekerom.
VIDEO: Najnovší diel podcastu NHL Hokejový BOSS
Sága bývalého kapitána Detroitu je na konci. Napokon posilnil Montreal, kde sa uviedol hneď v prvom zápase asistenciou. Ako sa mu bude dariť a čo všetko prinesie tímu Canadiens?
Kto bude chýbať v zápasoch Calgary je Martin Pospíšil, ktorý dostal nepríjemný strom od Wyatta Kaisera.
Na Hero, Hero sme sa pozreli za možným comebackom Jara Haláka a jeho kariérou.
A čo všetko ešte chalani rozoberali?
- O lídrovi Calgary Šimonovi Nemcovi
- Pittsburgh stráda – čo hľadať za ich úpadkom?
- Kto sa stal Hviezdou týždňa?
- St. Louis a ich super gólové obdobie
- Ovečkin ako guľový dolník
- Zranenia hviezd
- Kde sa zastaví Connor McDavid?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v podcaste Hokejový BOSS NHL.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: