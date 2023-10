Súboj o prvé miesto rozhodol sporný moment. Bude zápas napokon kontumovaný?

Náš hráč stál v postavení mimo hry, čo signalizoval postranný arbiter. Po komunikácii s hlavným rozhodcom dospeli k názoru, že gól má platiť,“ svoj pohľad na situáciu poskytol Sportnetu tréner Stropkova Ján Šafranko.

Domáci lodivod bol po nervóznom zápase empatický. Chápal rozhorčenie hostí z Rimavskej Soboty.

„Ak by som ja hral takýto zápas vonku a rozhodol by takýto gól, takisto by som cítil krivdu. Je to úplne prirodzené. Veľa však napovie video, ktoré je verejne dostupné,“ dodal.

VIDEO: Rozhodujúci gól Stropkova na 2:1