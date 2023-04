V najväčšom slovenskom derby gól nepadol, strata Slovana na čelo sa zvýšila

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Zaslúžená remíza, ani jedno mužstvo nenašlo vpredu hráčov, ktorí by sa výraznejšie presadili. Zvíťazila defenzíva, dobrá organizácia oboch mužstiev. Snažili sme sa, aby nás Slovan nevytrestal z kontier, ktoré má veľmi silné. To sa nám podarilo ustrážiť, hoci nejaké mal, ale nie do otvorenej obrany. V druhom polčase som očakával, že sa zápas viac otvorí, ale keď sa neotvoril, skončilo sa to 0:0."

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Vedeli sme, že derby bude ťažký zápas. Domáci vždy vychádzajú z dobrej defenzívy, my sme sa strelecky nepresadili, nemali sme také individuálne výkony ako v domácom zápase, keď sme boli aktívnejší vpredu a šance využili. Keď musíte a chcete, nie vždy to ide. S bodom z Trnavy som ale spokojný, tu sa nevyhráva ľahko. Remíza je zaslúžená, nemali sme vyloženú šancu, ani domáci. Stále to máme vo svojich rukách. Ak vyhráme všetky zápasy, budeme majstri. Matematika je jednoduchá. Máme doma teraz Dunajskú Stredu, na to sa musíme pripraviť."