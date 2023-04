Dunajská Streda sa priblížila k titulu, pred Slovanom má k dobru už 6 bodov

Adrian Guľa, tréner DAC: "Mimoriadne cenné víťazstvo, vážime si ho. Bol to dobrý zápas. Do gólu sme boli aktívni, ale po ňom sme stratili dvoch hráčov Ramadana a Krstoviča. V druhom polčase to chlapci odpracovali. Chýbal nám divoký inštinkt pri napádaní. Chceli sme to dohrávať aj do krásy, ale pri 1:0 to nie je najlepšie riešenie. Zápas sme zaslúžene dotiahli do víťazného konca. Ďakujem fanúšikom za podporu. Cítime, kde sa musíme zlepšovať."

Jaroslav Hynek, tréner Žiliny: "Odohrali sme dobrý zápas pred skvelou kulisou, ktorá motivovala aj nás. Mali sme dobre nastavenú hru v ofenzíve i v defenzíve. Pred gólom sme stratili loptu, inkasovali sme a proti kvalitnému súperovi sa potom manko ťažko doháňa. Mali sme šance, aby sme to otočili v náš prospech. V druhom polčase sme hrali proti stabilnej obrane, súper chodil do brejkov, na odrazené lopty. Hrali sme otvorene, boli sme živší, dokázali sme pokryť hru, ale nedokázali sme DAC ohroziť a zápas zdramatizovať."