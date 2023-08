Skvelý výkon Trnavy v odvete, o postupe rozhodol výstavný gól Štetinu

Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: "Hovoril som to pred zápasom, že štadión má svoje čaro a dokážeme vyhrať nad každým, keď sa vypredá. Takto sa hrá pohár, priniesli sme výsledok, ktorý nás udržal v hre a dnes sme to rozbalili. Myslím si, že nám to vyšlo. Mali sme dva dni voľna a rozmýšľal som ako nájsť cestu cez Lech. Hráči na ihrisku to urobili fantasticky a Štetina dal neskutočný gól. Konečne sme prešli cez 3. predkolo."

Lukáš Štetina, obranca Spartaka Trnava a autor postupového gólu: "Predviedli sme dobrý kolektívny výkon, gól bol len čerešničkou na torte. Nevedel som, či to mieri do brány, ale našťastie to tam padlo. Fanúšikovia boli perfektní, ďakujeme aj im a je to z veľkej časti aj ich zásluha."

/zdroj: RTVS/