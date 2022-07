Od podpisu zmluvy ho delí len lekárska prehliadka. Koundé posilní defenzívu Barcelony

Chcem urobiť všetko pre to, aby som hrával čo najviac, zapadol do tímu a bol jedným z jeho lídrov," vyhlásil Koundé, ktorý prestúpil do Seville z francúzskeho Bordeaux v roku 2019 za 25 miliónov eur.

V 133 zápasoch za Sevillu strelil deväť gólov a v roku 2020 prispel k triumfu v Európskej lige.



FC Barcelona predstavila Koundého ako "hráča, ktorého je veľmi ťažké zdolať v súboji jeden proti jednému a nemá problém hrať na pozícii vysunutého obrancu".

Víťaz Ligy národov z roku 2021 je treťou veľkou investíciou Barcelony v ostatných týždňoch, za poľského útočníka Roberta Lewandowského a brazílskeho útočníka Raphinhu dokopy zaplatila 110 miliónov eur.