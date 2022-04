Nepáči sa im, že finále bude v Bratislave. Trnavčania reklamujú kvalitu trávnika

V ňom sa 8. mája o 17.30 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave stretne miestny Slovan práve so Spartakom. Trnavčanom sa nepáčilo to, že sa o mieste konania oficiálne dozvedeli menej ako dva týždne pred duelom.

„Od kolaudácie štadióna sa tam odohrajú všetky finálové zápasy. Ak sa to má stať pravidlom aj u nás, prečo sa čakalo s týmto rozhodnutím až do času, keď boli známi obaja finalisti?!

Bolo by to pochopiteľné v prípade, ak by cieľom bolo nenechať jednému z finalistov výhodu domáceho prostredia. To sa však nestalo, napokon, nebolo to zvykom ani v predchádzajúcich dvoch rokoch, keď jeden z finalistov hral rozhodujúci zápas na svojom ihrisku,“ uviedol Spartak vo vyhlásení na svojej oficiálnej stránke.