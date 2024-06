Výhra nad San Marínom? Calzonovi pri skladaní nominácie nepomôže, myslí si Sapara

BRATISLAVA. Dva góly do desiatej minúty, štyri do hodiny hry a potom dosť. Slovenskí futbaloví reprezentanti v rakúskom Wiener Neustadte zdolali Sanmarínčanov 4:0 (3:0) v prípravnom zápase na EURO 2024. Je však otázne, do akej miery takýto súper reálne preveril kvalitu slovenského tímu. San Marínu patrí v aktuálnom rebríčku krajín podľa FIFA posledná 210. priečka a na víťazstvo v zápase na medzinárodnej úrovni čaká 20 rokov. Zatiaľ posledný triumf futbalového "trpaslíka" z juhu Európy sa datuje k 28. aprílu 2004 a víťazstvu nad Lichtenštajnskom (1:0).

Calzonovi chýbala kompaktnosť v defenzíve "Viackrát som už zopakoval, výsledok z týchto prípravných zápasov ma nezaujíma. Koncentrujem sa na výkon a pozerám sa na to, či sme sa posunuli vpred a či sme dokázali realizovať veci, ktoré sme si pripravovali v tréningu,“ podotkol Francesco Calzona pre RTVS. "Konkrétne zápas proti San Maríni mi ukázal, že v niektorých veciach sme sa zlepšili, ale v niektorých ešte nie. Spokojný som s ofenzívnou fázou hry, pretože sme si utvorili dostatok šancí. Menej som spokojný s defenzívou, pretože sme neboli takí kompaktní, ako by som si predstavoval. Našou snahou by malo byť ešte rýchlejšie získavať lopty,“ dodal Calzona.

Talian v službách SFZ, ktorý ešte nedávno viedol aj SSC Neapol, zhodnotil aj výkon dvoch strelcov gólov - debutanta Tomáša Riga a Davida Strelca. Ten ku gólu pridal aj dve asistencie. "Výkon Davida Strelca sa mi páčil, pretože sa snažil byť neustále súčasťou hry a zapájal sa do kombinácií. Ak by som mal spomenúť jednu vec, ktorá sa mi až tak nepáčila, tak je to jeho snaha pýtať si loptu príliš hlboko v poli. Rovnako sa mi páčil výkon Tomáša Riga, ktorému síce miestami chýbala intenzita, ale v takýchto zápasoch to nie je vždy jednoduché,“ uviedol Calzona.

Sapara: Toto nebude stačiť na Eure Denník Šport oslovil bývalého reprezentanta Mareka Saparu, ako hodnotí výkon Slovákov a vôbec fakt, že v príprave na vrchol sezóny bol súperom národného tímu najslabší tím podľa renkingu FIFA. "Je to víťazstvo. Góly dali štyria strelci, čo je dobré, lebo na ME bude dôležité, aby sa to rozložilo. Nenájdeme asi jedného strelca, ktorý nastrieľa štyri góly, a tak je dobré, že skórovali chlapci z ofenzívy," uviedol Sapara.

Marek Sapara. (Autor: TASR)