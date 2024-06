Dvadsaťjednotka výkonmi nepresvedčila. Kentoš: Urobili sme krok späť

Mužstvo trénera Jaroslava Kentoša v utorok v Senci podľahlo papierovo výrazne slabšiemu tímu 0:1 a netradičný júnový asociačný termín mu nastavil zrkadlo do ďalších fáz prípravy na budúcoročný domáci šampionát.

SENEC. Presne rok pred začiatkom majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov dostali slovenskí futbalisti "facku" v podobe nečakanej prehry s Moldavskom.

Slováci chceli napraviť dojem z piatkového duelu proti Azerbajdžanu, ktorý síce zdolali 3:2, no v druhom dejstve ich výkon nespĺňal požadované kritériá realizačného tímu.

Zlomový moment stretnutia prišiel v 18. minúte, keď po zaváhaní obrany fauloval v pokutovom území brankár Adam Danko a stredopoliar Vlad Raileanu poslal hostí do vedenia.

Moldavci hrali podobným štýlom ako Azerbajdžan, no v hlbokom defenzívnom bloku boli výrazne agresívnejší a dokázali prečítať útočné snahy slovenskej ofenzívy.

Fotogaléria z prípravného zápasu hráčov do 21 rokov: Slovensko - Moldavsko

Keď dostanete facku, ukáže sa po čase, ako budete na ňu reagovať. Tento výkon nespĺňal parametre v porovnaní s tým, čo nás čaká na ME. Verím, že sa chalani poučia a v ďalších zápasoch podáme ďaleko lepšie výkony," uviedol po zápase Kentoš.

"My sme mali pred penaltou dve gólové šance, ktoré sme nevyužili. Bol som zvedavý, ako bude mužstvo reagovať po inkasovanom góle a reakcia nebola dobrá. Bola z nás cítiť veľká nervozita, najmä v útočnej fáze, v ktorej je základ pohyb a presnosť.

Júnový zraz sa konal v netradičnom termíne, ktorý zastihol hráčov po dovolenkách. Kentoš preto zápasovú záťaž rozdelil a priestor dostali takmer všetci prítomní hráči.

Kentoš: Prevažuje nespokojnosť

"My to musíme rešpektovať. Je to o tom, aby sme hráčov, čo najlepšie pripravili. Júnové zrazy nie sú časté, pretože sú po dovolenkách. Hráči ťažko prepínajú z dovolenkového módu na ten zápasový.

Šampionát bude takisto v júni, vtedy budeme mať iný režim, bez dovoleniek," povedal hlavný kormidelník, ktorý vyjadril svoje zlé pocity zo zápasov proti kvalitatívne slabším súperom.

"Určite prevažuje nespokojnosť a vysloviť spokojnosť môžeme jedine s prvým polčasom proti Azerbajdžanu. Nepotešili ma výkony, akými sme sa prezentovali v týchto dvoch zápasoch. Bolo tam veľa nepresných prihrávok, zlá kontrola lopty, čiže základné veci, ktoré musia fungovať. Pokiaľ to tak nie je, dostanete sa do problémov. Urobili sme krok späť."