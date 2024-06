Má obrovskú silu, povedal o tíme Hamšík. Prirovnal ho k mužstvu z roku 2016

Manažér tímu a asistent trénera Marek Hamšík prirovnal súčasné mužstvo k tomu z ME 2016 vo Francúzsku, kde Slováci postúpili do osemfinále, čo je ich maximum z kontinentálneho šampionátu.

"V nominácii našťastie nie je, pretože je to jeden z top hráčov. Mám tu však bývalého spoluhráča Yannicka Carrasca, s ktorým som bol v Číne. Je to veľmi nepríjemný a technický hráč. Musíme hrať kolektívne, aktívne a vysoko, ďaleko od našej brány," zhodnotil Hamšík.

Zároveň porovnal aj pôsobenie na lavičke s tým súčasným: "Je to iné ako, keď som bol hráč, človek sa vtedy na zápas teší a pripravuje sa mentálne. My pripravujeme mužstvo po všetkých stránkach. Potom je to už na chalanoch, no snažíme sa im dať čo najviac informácií."

Výkop prvého zápasu Slovenska je na programe v pondelok o 18.00 h vo Frankfurte. V piatok čaká tím trénera Francesca Calzonu stretnutie s Ukrajinou, ktoré sa začne o 15.00 v Düsseldorfe.

Pôsobenie v základnej skupine uzavrú "sokoli" v stredu 26. júna vo Frankfurte proti Rumunsku (18.00 h).