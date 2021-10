Nechutné zábery. Dorastenec napadol rozhodcu, klub mu dal doživotný zákaz

TRHOVIŠTE. Futbalovým Slovenskom otriasajú zábery zo štvrtej dorasteneckej ligy. Po zápase TJ FK Družstevník Trhovište - TJ Slavoj Kráľovský Chlmec (2:3) napadol rozhodcu domáci hráč Adrián Bogár. Hlavného arbitra Petra Pavla udrel tak silno, že ho okamžite zaliala krv. Za fyzické napadnutie dostal len 15-ročný futbalista zákaz vstupu na stretnutia riadených VsFZ po dobu 60 mesiacov. „Ide o najvyšší možný trest. Je dôležité, aby sme verejnosť upozornili na to, že niečo podobné je neprípustné. Podobné veci sa na trávnikoch stávajú, ale toto je už sila. Prekročené boli všetky hranice,“ uviedol šéf Disciplinárnej komisie VsFZ Miroslav Urban.

Hral načierno, udrel rozhodcu Video zachytáva, že rozhodcu inzultoval hráč číslo dva. V oficiálnom zápise pri ňom svieti meno Michal Milenky. Ten však s nechutnou fraškou nemá nič spoločné. „Bol to Adrián Bogár, ktorý hral načierno. Cez polčas sa prezliekol do dresu s číslom dva a po zápase napadol rozhodcu. Trest je teda udelený správnemu,“ dodal Urban.

Konanie neplnoletého futbalistu okamžite odsúdili oba kluby. Za Trhovište si nezahrá do konca života. „Dostal adekvátny trest a možno mal dostať aj viac. Ak si ešte niekedy kopne do lopty, jedine v inej obci. U nás nadobro skončil. Uvažovali sme, že by sme úplne zrušili celé mužstvo, ale nebolo by to fér voči ostatným chlapcom, ktorí sú slušní,“ uviedol predseda TJ FK Družstevník Trhovište Vladimír Koba.

Kabína dostala ultimátum Mužstvo Trhovišťa dostalo od šéfa klubu ultimátum do konca sezóny. Ak sa správanie hráčov nezlepší, odhlási ho zo súťaže. „Nie všetci naši dorastenci sú zlí. Ide o troch – štyroch neprispôsobivých Rómov, ktorým občas prepne. Kto s nimi nežije, myslí si, že sú svätí. No nie vždy je to tak. O chlapca, ktorý to spravil, sme sa starali od šiestich rokov, no takýto skrat je neospravedlniteľný. Verím, že nič podobné sa u nás už nikdy nestane. Pretože inak nemám na výber a dorast odhlásime. Takúto hanbu už znášať nebudeme,“ dodal Koba.

