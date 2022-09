Futbalový sokol Samo je ako kolega v práci. Ani on nemá rád pondelky

„Spolupráca vznikla ešte za bývalého majiteľa sokoliarskeho dvora Astur, Antona Moravčíka, pred približne piatimi rokmi. Oslovili ho zo Slovenského futbalového zväzu, či by mohli pred zápasmi predviesť letové ukážky,“ prezradil pre Sportnet spolumajiteľ sokoliarskeho dvora Andrej Štefanka.

So Samom chodia na štadión vždy dvaja sokoliari. Jeden sa postaví do stredu trávnika s vábidlom. Je to kožená atrapa na šnúrke v tvare podkovy. Druhý z nich sa postaví so sokolíkom pri krajnej tribúne.