FK Železiarne Podbrezová Slovenský celek si zahrál loni v Niké lize skupinu o titul, kterou ale zakončil na posledním 6. místě a evropské poháry si tak v této sezoně nezahraje. V průběhu letní přípravy navíc u týmu skončil na vlastní žádost dosavadní kouč Roman Skuhravý a Podbrezová tak nyní hledá nového trenéra. V rámci přípravy sehrála Podbrezová doposud již pět zápasů, ve kterých má bilanci tří výher, jedné remízy a jedné prohry. Po čtyřech slovenských soupeřích se v posledním přípravném zápase postavila Podbrezové do cesty druholigová Zbrojovka Brno a byla z toho vysoká výhra 5:2. Po 1. poločase svítolo na světelné tabuli skóre 1:2, Podbrezová ale čtyřmi góly ve 2. půli průběh utkání otočila. Dvakrát se posadil také zkušený 35letý útočník David Alberto Depetris , který se do Porbrezové přesunul z Bánské Bystrice.

