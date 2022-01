Z Michaloviec do Ázie. Juhás v Thajsku čelil i najväčším hviezdam Atlética Madrid

V silnej generácii sa dokázal presadiť a postupne sa prepracoval do prvého mužstva 1. FC Košice. Ako mládežník zažil v klube jeho vrcholy, neskôr v kategórii dospelých i jeho pád na samé dno.

Začínal po boku viacerých bývalých ligových hráčov, z ktorých niektorí to dotiahli až do reprezentácie.

Ste odchovancom košickej futbalovej školy. Ako si pamätáte na svoje futbalové začiatky?

Pôvodne som chodil na osemročné gymnázium v Košiciach, kde som začal s atletikou a k futbalu sa dostal až neskôr, keď som mal trinásť rokov a zároveň prestúpil na základnú školu Požiarnicku.

Vo všeobecnosti mi atletika dala veľa, ale oproti ostatným spoluhráčom, ktorí s futbalom začali skôr, aj ako šesť roční, mi chýbala technika. Postupne, svedomitou prácou, som ale ostatných dobehol.

Košice mali v tej dobe silnú generáciu mládežníkov. S kým každým ste si v žiackych či dorasteneckých kategóriách zahrali?



V tej dobe mali Košice najlepšiu mládež na Slovensku. Mali sme vytvorené veľmi dobré podmienky a kvalitných trénerov. Boli sme silná generácia, o čom svedčí fakt, že sme získali niekoľko majstrovských titulov, či už v žiackych, alebo dorasteneckých kategóriách. Obdobne dobre sa nám darilo aj na zahraničných turnajoch.

Spomedzi bývalých spoluhráčov spomeniem mená ako Kozák ml., Oravec, Urban, Hloušek, Školník, Čišovský, Majoroš či Varady.

Aký bol váš prechod do prvého mužstva?

V doraste som skončil v roku 1998. Väčšina dorastencov sa vtedy presunula do rezervného mužstva. V tomto roku prvé mužstvo vyhralo slovenskú najvyššiu súťaž a prebojovalo sa do skupinovej fázy Ligy majstrov. V tíme bolo veľa kvalitných hráčov, reprezentantov. Spomeniem mená ako Molnár, Dzúrik, I. Kozák, Janočko, Zvara, Semeník, Kožlej a mnoho ďalších.

V skratke, nebolo ľahké sa prebojovať do prvého mužstva. Mne sa to podarilo o rok a pol neskôr. Beriem to tak, že prechod k mužom bol postupný. Od starších a skúsenejších hráčov, ale aj trénerov som sa veľmi veľa naučil.