Messi v Senici zatiaľ nepredal ani jeden dres. Bude sa Fortuna liga vysielať v Ázii?

Egy Maulana Vikri zamieril do Európy, keď mal osemnásť. Po troch rokoch v Poľsku sa snaží zviditeľniť v Senici. Počas prvého polroka pôsobenia zatiaľ on spropagoval klub zo Záhoria.

"V Indonézii sú ľudia blázniví. Fanúšikovia milujú futbal, patrí k najobľúbenejším športom. Keď vidia hráča, ako odchádza do Európy, sú naňho hrdí. Pre mňa to je normálne, nie je to nič, čo by ma prekvapilo," okomentoval enormný ohlas sám hráč.