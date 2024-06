EURO je stroj na peniaze. UEFA zarobí miliardu. Milióny získajú kluby aj národné zväzy

BRATISLAVA. Je to jednoduchá hra so zrozumiteľnými pravidlami. Dva tímy po desať hráčov plus brankár sa snažia dostať loptu do bránky súpera. Víťazom je tím, ktorý strelí viac gólov.

Futbal vládne všetkým športom na svete. V sledovanosti, v počte ľudí, ktorí sa mu venujú aj v objeme peňazí, ktoré pritiahne.

Veľké futbalové šampionáty sú vďaka globalizácii a komercionalizácii odsúdené na úspech. Futbal nikdy nebol takým lukratívnym produktom.

Európska futbalová asociácia UEFA ráta na EURO s rekordnými príjmami. Hoci sa turnaj ešte ani nezačal, všetko je na dobrej ceste a príjmy by mali dosiahnuť výšku 2,4 miliardy eur.