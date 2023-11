Slováci zarobili milióny eur. Ako sa rozdelia štedré prémie?

Ďalšie financie môžu futbalisti získať na hlavnom turnaji. Za víťazstvo v skupine 1,5 milióna eur, za remízu 750-tisíc, za postup do osemfinále dva milióny. Bonusové peniaze pritečú aj z plnenia reklamných a sponzorských zmlúv.

BRATISLAVA. Zlepšuje to národný imidž, hráči sa môžu ukázať a predať. Postup na majstrovstvá Európy 2024 výrazne pomôže slovenskému futbalu aj finančne.

Postup na majstrovstvá sveta 2010 v Juhoafrickej republike bol historicky prvý a vyvolal veľkú eufóriu. Nielen to.

Druhá polovicu majú iba v prípade postupu

Vyplýva to z dokumentu, ktorý bol súčasťou správy prezidenta SFZ Jána Kováčika (do funkcie nastúpil v septembri 2010) o stave zväzu na Rade SFZ a prenikol do médií v roku 2011.