Barcelonu doviedol k majstrovskému titulu. Budúcnosť Flicka by mala byť vyriešená

Tréner Barcelony Hansi Flick sa usmieva počas tlačovej konferencie.
Tréner Barcelony Hansi Flick sa usmieva počas tlačovej konferencie. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|17. mar 2026 o 13:52
ShareTweet0

S klubom má momentálne podpísaný kontrakt do leta 2027.

Španielsky futbalový klub FC Barcelona je blízko k predĺženiu zmluvy s trénerom A-tímu Hansim Flickom.

V rozhovore pre katalánske rádio RAC1 to povedal prezident „blaugranas“ Joan Laporta. Nemecký kormidelník pôsobí na lavičke Barcelony od leta 2024.

Vlani ju vo svojej prvej sezóne doviedol k majstrovskému titulu v La Lige, zisku Španielskeho pohára a zaujal aj v prestížnej Lige majstrov, kde Katalánci skončili pred bránami finále po dvojzápase s Interom Miláno.

Šesťdesiatjedenročný Flick má s klubom momentálne podpísaný kontrakt do leta 2027. „Všetci máme v úmysle zmluvu predĺžiť. Hansimu sa to pozdáva tiež,“ citovala Laportu agentúra DPA.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Tréner Barcelony Hansi Flick sa usmieva počas tlačovej konferencie.
    Tréner Barcelony Hansi Flick sa usmieva počas tlačovej konferencie.
    Barcelonu doviedol k majstrovskému titulu. Budúcnosť Flicka by mala byť vyriešená
    dnes 13:52
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Barcelonu doviedol k majstrovskému titulu. Budúcnosť Flicka by mala byť vyriešená