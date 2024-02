Skúsení odišli, mladí prišli. Teší ma, že ideme po stanovenej ceste, hovorí tréner Skuhravý

Ďalší traja hráči zostávajú na Slovensku. Samuel Ďatko prestúpil do Žiliny, Marek Kuzma do Zlatých Moraviec a Jozef Špyrka bude počas jari hosťovať v materskom Tatrane Prešov.

Vykopal si to, zaslúžil si to, odchádza na hosťovanie s opciou na prestup," uviedol na margo odchodov generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček.

Prešov má ambície postúpiť, no po jari počítame s týmto hráčom do ďalšej sezóny. Čo sa týka Blahúta, Slovácko je špičkou v českej lige. Keď sa mu naskytla takáto možnosť, nemohli sme mu povedať nie.

"Prestup Yirajanga sme riešili štyri až päť mesiacov, nebolo to jednoduché. Vkladáme do neho veľké nádeje. Je to mladý hráč, ročník 2004 a reprezentant Gambie do 20 rokov.

Je prvý alebo druhý najlepší strelec gambijskej ligy, určite zvýši konkurenciu v ofenzíve. Vincent Chyla chytil šancu za pačesy, prišiel dobre pripravený zo Žiliny a sme s ním veľmi spokojní, klope na dvere do základnej zostavy.

Markovič prichádza na polročný transfer s dvojročnou opciou. Má dobrú muskulatúru i typológiu, je vysoký stopér, jeden z najrýchlejších hráčov, ktorých tu podľa testov máme, tiež prehovorí do boja o základnú zostavu.

Ešte sme pred dohodou s jedným slovenským stopérom a máme aj ďalšie veci v hre, doťahujeme i Kabonga na prestup, keďže je u nás zatiaľ na hosťovaní," ozrejmil Poliaček.