Žreb kvalifikácie EURO 2024: Slováci môžu skončiť v skupine smrti aj snov

FRANKFURT, BRATISLAVA. Bude sa hrať na desiatich štadiónoch v desiatich nemeckých mestách od 14. júna do 14. júla 2024. Na futbalovom EURO 2024 sa predstaví 24 tímov. Istú účasť má zatiaľ hostiteľ turnaja Nemecko, traja účastníci vzídu z budúcoročnej Ligy národov a 20 tímov získa miestenku na šampionát v kvalifikácii, ktorú vyžrebujú v nedeľu 9. októbra vo Frankfurte. V osudí žrebu bude 53 tímov, medzi nimi aj Slovensko, ktoré vytiahnu až z piateho koša.

Pre slovenských futbalistov to znamená potenciálne náročnú skupinu, ale alternatív je veľa. Od skupiny snov až po takzvanú skupinu smrti.

Reportéri Sportnetu sa pozreli na to, ako by mohol dopadnúť žreb pre Slovákov, ak by im v nedeľu prialo šťastie alebo naopak.

Rozdelenie do košov 1. kôš: Holandsko*, Chorvátsko*, Španielsko*, Taliansko*, Portugalsko, Belgicko, Dánsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Poľsko 2. kôš: Francúzsko, Rakúsko, Česko, Anglicko, Wales, Izrael, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Škótsko, Fínsko 3. kôš: Ukrajina, Island, Nórsko, Slovinsko, Írsko, Albánsko, Čierna Hora, Rumunsko, Švédsko, Arménsko 4. kôš: Gruzínsko, Grécko, Turecko, Kazachstan, Luxembursko, Azerbajdžan, Kosovo, Bulharsko, Faerské ostrovy, Severné Macedónsko 5. kôš: Slovensko, Severné Írsko, Cyprus, Bielorusko, Litva, Gibraltár, Estónsko, Lotyšsko, Moldavsko, Malta 6. kôš: Andorra, San Maríno, Lichtenštajnsko * - štyria víťazi A-divízie Ligy národov budú nasadení do 5-členných skupín (7 skupín bude po päť tímov, 3 skupiny po šesť)

Boris Vanya Krutý žreb: Španielsko, Anglicko, Nórsko, Turecko, Slovensko Tak to by bola skutočná výzva. Ak už nič iné, Slovenský futbalový zväz by mal aspoň garantované solídne tržby zo vstupného. So Španielmi sa Slovensko stretlo v súťažných zápasoch viackrát. Pamätáme si ešte, ako to dopadlo naposledy na EURO 2020. Martin Dúbravka síce v úvode chytil Moratovi penaltu, ale potom sa postaral o smoliarsky moment, ktorý dodnes boduje v rebríčkoch najbizarnejších vlastných gólov. Konečný výsledok - 0:5.

Áno, pamätáme si aj senzačné víťazstvo 2:1 v kvalifikácii EURO 2016, ale takéto zázraky sa dejú raz za desať rokov a kvalifikácia EURO 2024 ešte nespadá do tohto časového úseku. Aj s Anglickom má slovenská reprezentácia relatívne čerstvú skúsenosť - v kvalifikácii MS 2018 prehrala s ním doma (0:1), aj vonku (1:2). Nórsko má Erlinga Haalanda, ale nie je to tím jedného muža. A pozícia Turecka vo štvrtom koši nezodpovedá realite, hoci Turci sa dokážu blysnúť (v kvalifikácii MS 2022 zdolali doma Holanďanov aj Nórov), ale aj vybuchnúť (naposledy 1:2 na Faerských ostrovoch).

Prijateľný žreb: Švajčiarsko, Izrael, Slovinsko, Faerské ostrovy, Slovensko So Švajčiarmi sa ešte Slováci v žiadnej kvalifikácii nestretli, ale pri výbere z prvého koša resp. kvarteta víťazov skupín A-divízie Ligy národov by to bol jeden z najprijateľnejších súperov. S Izraelom Slovensko v Lige národov pred dvoma rokmi získalo síce iba bod, ale zbabralo oba zápasy a mohlo z tejto konfrontácie vyjsť oveľa pozitívnejšie. Slovinci sú už priam tradičným kvalifikačným súperom, zápasy proti nim bývajú vyrovnané a určite sa v nich dá veľa získať, ale aj stratiť. Hoci Faerčania dokážu byť najmä doma nepríjemní - ak slovenských futbalistov nezamknú v deň zápasu v hoteli, mali by tam bodovať.