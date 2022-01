Gál Andrezly z Rumunska: Návrat do Košíc by som si vedel predstaviť

Csikszereda, hoci je to aktuálne iba druholigový klub, má k dispozícii výborné zázemie. Spomenul by som aj ich mládežnícku akadémiu. V kategórii dorastencov boli dokonca majstrami Rumunska a predbehli aj mnohé iné, silnejšie značky,” vraví Gál - Andrezly na margo súčasného chlebodarcu.

Ak by sa hralo derby alebo by hrali proti niekomu z vyššej súťaže, verím, že by tam tých fanúšikov bolo ešte oveľa viac,” dodáva.

Aktuálne sa im však darí o niečo viac, sú na postupovej pozícii do play - off a hrajú na novom, krásnom štadióne,” vraví Gál - Andrezly na margo armádneho klubu.

„Čo sa týka ľudí, povedal by som, že sú o niečo výbušnejší ako sme my. Vidno to aj na našich zápasoch, kedy sú schopní sa pohádať a o minútu na to sa objímajú.”

Návrat domov si vie predstaviť

Aktuálne hráč Csikszeredy je odchovancom košickej futbalovej školy. V klube ešte pod názvom MFK pôsobil naposledy v sezóne 2012/2013.

Od jeho posledného stretnutia v žlto - modrom drese to v máji bude už deväť rokov.

Ako sám priznáva, s materským klubom bol istý čas v kontakte, aktuálne však spojenie na trase Košice - Csikszereda nie je žiadne.

„Stále viac nad tým premýšľam. Naklonený som tomu bol už v lete minulého roku, avšak v tej dobe sme v kontakte neboli. Naposledy sme sa o mojom príchode rozprávali v januári minulého roku, ale vtedy to nebolo aktuálne.

Mal som ešte platnú zmluvu v Sepsi a klub ma nechcel pustiť s dodatkom, že so mnou rátajú a že budem mať na ihrisku dostatočný priestor, čo sa nestalo. Dokonca som nebol ani na súpiske pre play - off. Ak by som to vedel dopredu, určite by som sa zariadil inak,” vraví Gál Andrezly, ktorý v danej dobe evidoval aj ponuku z Karvinej.

„Do Košíc sa určite raz chcem vrátiť, samozrejme, ak bude možnosť a zo strany klubu záujem. Priznám sa, čoraz viac ma to ťahá domov. V Košiciach mám rodinu, kamarátov, zázemie. Ako odchovanca ma tiež láka zahrať si na novom štadióne. Vedel by som si to predstaviť a pomôcť klubu s postupom do prvej ligy,” dodáva.