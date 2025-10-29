Maródku FC Barcelona rozšíril ďalší hráč. Nestihne ani reprezentačný zraz

BARCELONA. Španielsky futbalový reprezentant Pedri rozšíril maródku FC Barcelona. Dvadsaťdvaročný kreatívny stredopoliar si natrhol sval v nohe počas víkendového El Clasica proti Realu Madrid a vynechá niekoľko týždňov.
Pedri duel proti najväčšiemu ligovému rivalovi nedohral. Príčinou však nebolo zranenie, ale vylúčenie.
Druhú žltú kartu a následne červenú mu vytiahol hlavný rozhodca Cesar Soto Grado po sklze v záverečných sekundách duelu, v ktorom Katalánci podľahli „bielemu baletu“ 1:2.
Pedri by pre dištanc s určitosťou vynechal nasledujúci zápas proti Elche, pravdepodobne však nestihne ani súboj na pôde Celta Vigo a následný zraz španielskej reprezentácie v závere kvalifikácie MS.
„Približná doba absencie bude závisieť od vývoju zranenia,“ uviedol klub vo vyhlásení.
Mužstvo trénera Hansiho Flicka trápi rozsiahla maródka, na ktorej sú brankári Joan Garcia s Macom-Andrem ter Stegenom.
Šesťdesiatročný Nemec nemôže počítať ani so stredopoliarmi Danim Olmom a Gavim, v ofenzívne mu chýbajú skúsený poľský útočník Robert Lewandowski a brazílsky krídelník Raphinha. Pripomenula agentúra AFP.