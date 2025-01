Osudy slovanistov? Z vyhnanca je chatár, iný si urobil doktorát, ďalší zomrel

Aký osud mali hrdinovia Slovana? Čo dnes robia? Jeden z nich zomrel, ďalší robí chatára. Iný hráva v parkoch na saxofón, další si urobil doktorát a môže byť politológ. Ktorý robí na zámku?

Matúš Putnocký (40)

V roku 2011 so Slovanom vyradil slávny AS Rím. V roku 2014 zamieril na hosťovanie do Nitry i Ružomberka. O rok neskôr prestúpil do poľskej ligy: Ruch Chorzów, Lech Poznaň, Śląsk Wrocław, Sandecja Nowy Sącz.

V sezóne 2016/2017 sa stal najlepším brankárom poľskej ligy. „Tam sa mi páčilo najviac. Po futbalovej aj rodinnej stránke. Na zápasy chodili tisícky divákov, čo bolo fantastické,“ opisoval pre Sportnet.