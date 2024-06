Prvý dôsledok reorganizácie je tu. Klub z Oravy sa neprihlási do tretej ligy

Do nových tretích líg budú zaradené aj novovytvorené B-tímy ligových mužstiev a klubov so štatútom akadémie. Možnosť striedavého štartu (takzvané „farmy“) zanikne.

V práve ukončenej sezóne obsadilo Oravské Veselé 12. miesto v III. lige Východ. Získalo 30 bodov a spomedzi tímov z pôsobnosti Stredoslovenského futbalového zväzu bol na tom najhoršie spolu s Kalinovom, ktoré tiež získalo 30 bodov.

„Ak by nebola reorganizácia, určite by sme zostali. Takto by nám však hrozilo, že budúci rok by sme mohli spadnúť až o dve súťaže nižšie,“ uviedol pre Sportnet manažér klubu Dušan Rejduga.