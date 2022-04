Hviezda Barcelony čelí škandálu. Loboval za svoju nomináciu aj zápasy v Arábii

Tridsaťpäťročný stopér má v jednej z nich žiadať prezidenta Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luisa Rubialesa, aby mu pomohol dostať sa do kádra na OH v Tokiu.

V jednej z nahrávok Pique žiada Rubialesa, aby presvedčil trénera španielskeho olympijského tímu Luisa de la Fuenteho, že ho má nominovať na OH 2020.

"Rubi, musíš to pre mňa urobiť. Choď do Madridu a pozhováraj sa s ním. Musí to zostať prísne tajné, nikto okrem nás troch o tom nemôže vedieť až do konca," prosil Pique šéfa zväzu podľa nahrávky.

Rubiales súhlasil so stretnutím s trénerom, no rozhodnutie o zložení kádra nechával naňho.

De la Fuente mal Rubialesovi odvetiť, že s nomináciou počká a s Piquem bude hovoriť, až keď sa tím kvalifikuje na olympiádu.